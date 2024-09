Donnarumma diventa papà, è nato Leo: l'emozionante annuncio sui social

PSG, gioia per Donnarumma: è nato Leo

Il portiere della Nazionale ha condiviso un video ed una serie di foto sul proprio profilo Instagram, con cui ha annunciato la nascita del primo figlio: "Leo Donnarumma, 13/09/2024. Emozionato all'idea di avere una vita di ricordi insieme". Il classe 1999 diventa quindi papà grazie all'ormai storica relazione con la fidanzata Alessia Elefante che ha partorito in un ospedale di Parigi.

Luis Enrique: "Il figlio di Donnarumma è un parigino in più"

L'allenatore aveva parlato così in conferenza stampa dell'assenza di Donnarumma agli ultimi allenementi con il PSG: "La grande novità è la nascita di Leo. Un parigino in più! Oggi gli abbiamo dato la possibilità di godersi il momento. Se domani sarà titolare? Preferirei dire prima ai miei giocatori chi inizierà domani e chi partirà dalla panchina". Da capire quindi se il portiere sarà a disposizione per la sfida di questa sera contro il Brest in programma al Parco dei Principi.