Ligue 1, il Psg trionfa ancora: è primo. De Zerbi vince e insegue

Vittoria per 2-0 nella quarta giornata della Ligue 1 per il Marsiglia nel match contro il Nizza. Decisivi per la formazione di De Zerbi, che si è portata a quota 10 punti in classifica, le reti di Maupay e Luis Henrique. Nel finale Olympique in dieci per un doppio giallo a Cornelius. Vittoria esterna per il Monaco che piega per 3-0 l'Auxerre. In gol Kehrer, Vanderson e l'ex Juventus Zakaria. Con questo successo la squadra di Hutter aggancia a quota 10 punti il Marsiglia in seconda posizione, mentre la formazione guidata da Pelissier resta ferma a quota 3.