Rabiot ha finalmente trovato squadra, l’annuncio: “Principio di accordo”

Il comunicato dell'OM

Il club francese ha diramato un comunicato ufficiale sul potenziale arrivo di Rabiot: "L'Olympique Marsiglia comunica di aver raggiunto un principio di accordo per l'arrivo del centrocampista della nazionale francese Adrien Rabiot. Il giocatore firmerà un contratto con l'OM una volta sostenute e superate le visite mediche".

Rabiot, la Juve e… la mamma

Un clamoroso ritorno di Adrien Rabiot alla Juventus non era stato escluso solo dal tecnico bianconero Thiago Motta, ma anche dalla mamma-agente del centrocampista francese, Veronique Rabiot. Durante la conferenza stampa alla vigilia della sfida con l'Empoli, Motta era stato chiaro: "Non mi ha chiamato, mi piace come ragazzo e come giocatore ma ha preso una strada diversa e gli auguro felicità nel trovare una squadra dove poter esprimere il suo talento". Parole chiare, nette, alle quali aveva risposto a distanza mamma Rabiot. "Non c'è bisogno di chiudere la porta, tornare alla Juventus non era un'opzione presa in considerazione - le sue parole a 'L'Equipe' - Quando prendiamo decisioni, ce ne assumiamo la responsabilità".