Il Rennes cala il tris, pari tra Lens e Lione. Vincono Tolosa e Reims

Successo casalingo che vale la seconda vittoria stagionale per il Rennes che tra le mura amiche del Roazhon Park si libera del Montpellier con un netto 3-0 e balza in classifica a quota sei punti. Padroni di casa cinici già nella prima frazione di gara con Blas (24') e Kalimuendo (35'), che prima dell'intervallo segnano le reti del 2-0 che manda le squadre all'intervallo. Nella ripresa gli ospiti provano a rifarsi sotto ma la rete di Adams viene annullata per fuorigioco. Il pericolo scampato riaccende i padroni di casa che, al 61', con Gronbaek segnano il definitivo 3-0 che chiude il match. Solo uno 0-0 tra Lens e Lione con i padroni di casa che restano in scia delle prime della classe rimanendo imbattuti.