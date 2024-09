Rabiot a Marsiglia, accoglienza da star: "Ho parlato molto con Benatia e poi..."

MARSIGLIA (FRANCIA) - Una folla di tifosi impazziti ha accolto l'arrivo di Adrien Rabiot all' aeroporto di Marsiglia con cori, bandiere e fumogeni. Il centrocampista francese, svincolatosi dalla Juventus , è stato accostato a diversi club in estate ma alla fine ha deciso di tornare in Francia e intraprendere una nuova avventura alla corte di Roberto De Zerbi . Maglia nera e sciarpa del club al collo, l'ex Psg si è fermato con i tanti tifosi accorsi a salutarlo firmando qualche autografo e scattando qualche selfie.

Le prime parole di Rabiot

Ai giornalisti presenti il classe '95 ha rilasciato le prime dichiarazioni da nuovo calciatore dell'Olympique Marsiglia: "È incredibile. Non me lo aspettavo, vedere tutte le persone qui, mi scalda il cuore. So che anche la mia famiglia è felice, mi fa già venire voglia di giocare e vincere. Mi hanno detto che sono venute 500 persone, non mi aspettavo così tanto calore. All'inizio sembrava improbabile e alla fine parlando molto con Medhi (Benatia ndr), mi ha presentato il progetto, ho accettato. Ho parlato anche con l'allenatore (Roberto De Zerbi ndr), questo mi ha fatto piacere. Poi c'è l'atmosfera, il fervore, lo stadio, il pubblico che vive il calcio... L'obiettivo è necessariamente vincere e tornare in Champions League. Non so se potrò giocare subito, sono in buone condizioni, ma vedrò comunque con il gruppo. Non vedo l'ora di allenarmi e di tornare al Vélodrome".