De Zerbi presenta Rabiot al Marsiglia: “L’ho convinto così. Ora sogniamo”

De Zerbi su Rabiot, le dichiarazioni

"Rabiot? Può portarci il suo livello di gioco e con le sue qualità possiamo sognare. I tifosi lo staranno facendo, ma anche noi. Senza essere presuntuosi, è sognando che possiamo arrivare dove vogliamo. Nella vita bisogna farlo, non si viene a Marsiglia per avere una vita monotona" - così De Zerbi in conferenza stampa sull'arrivo dell'ex Juve. Poi l'allenatore ha aggiunto: "Come l'ho convinto a firmare? Gli ho detto la verità. Non stiamo giocando la Champions League, ma stiamo lavorando seriamente dall'inizio della stagione. Il mio obiettivo è riportare il Marsiglia al suo livello. Sono obbligato a farlo, i tifosi dicono che l'OM è il club più importante di Francia". Poi ha rivolto i complimenti a Benatia, altro ex bianconero ora dirigente del club: "A lui va tutto il merito. Ha fatto tutto da solo, trovando la formula. Longoria e McCourt erano felicissimi". Sulle possibilità di vedere il centrocampista francese in campo: "Ha bisogno di 2 o 3 settimane per tornare in forma. Non vogliamo mettergli troppa fretta e rischiare di perderlo. Avevamo già una squadra forte, ma con lui il gruppo ha un potenziale ancora maggiore. Dunque, facendo qualche calcolo, potrebbe giocare il 4 ottobre contro l'Angers oppure attendere fino alla trasferta di Montpellier".