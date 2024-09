Nantes ad Arnold? Il patron lo irride: “Stronzate, chi è? A queste cifre…”

Cessione del Nantes ad Alexander-Arnold? Risponde il patron

"Tutte queste sono stronzate! Da dove viene tutto questo? Come ci si può aspettare che un uomo serio, che vuole acquistare un club, usi un giornalista? Trent Alexander-Arnold? Ma io nemmeno lo conosco! Mi ha detto che suo padre era coinvolto nella finanza e che hanno giocatori così come agenti. Non ho mai fatto nessuna videoconferenza con nessuno, mai. È una sciocchezza. Come si può, in questo settore, con cifre del genere" - ha ribadito Waldemar Kita senza troppi giri di parole. Ma cosa è successo nelle scorse ore che ha portato a questo sfogo?

Arnold vuole il Nantes: l'indiscrezione

Il terzino inglese, che già vanta all'interno del suo portafoglio di azioni il 24% del team di Formula 1 Alpine, starebbe pensando anche all'acquisizione di un club. L'Equipe nelle scorse ore aveva parlato di un incontro con il presidente del Nantes, ora smentito, con tanto di offerta da 84 milioni di sterline (100 milioni di euro) suddivisa nel versamento di 67 milioni di sterline iniziali ed un pagamento successivo della restante parte, pari a 17 milioni. Kita non ha digerito queste indiscrezioni e si è fatto sentire. E lo ha fatto a gran voce.