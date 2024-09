David salva il Lilla, 3-3 show contro lo Strasburgo. Il Psg frena con il Reims

REIMS (Francia) - Sabato della quinta giornata della Ligue1 che vede frenare il Paris Saint-Germain. I parigini infatti, dopo 4 vittorie consecutive, pareggiano per 1-1 sul campo del Reims evitando la prima sconfitta stagionale. Infatti i padroni di casa passano subito in vantaggio al 7' con il rigore a segno di Nakamura, è Dembele a salvare la serata al Psg: Luis Enrique lo manda in campo al 65' e tre minuti dopo realizza la rete dell'1-1 finale. Se il Marsiglia dovesse battere a domicilio il Lione aggancerebbe in testa il Paris a quota 13 punti.