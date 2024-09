Marsiglia, senza Rabiot segna l'ex Primavera Juve: vittoria in extremis!

LIONE (Francia) - Rimonta incredibile del Marsiglia di Roberto De Zerbi nel posticipo della quinta giornata di Ligue 1. L'OM vince per 3-2 sul campo del Lione al termine di un partita folle. Con l'ex Juve Rabiot, appena arrivato a Marsiglia e ancora ai box, è Balerdi a complicare la serata con due gialli in 5' che lasciano gli ospiti in 10 per 85 minuti. Lacazette spreca un rigore, ma l'OL passa con Caleta-Car ad inizio ripresa. Sembra fatta eppure al 70' Lirola rimette tutto in equilibrio. Al'82' è Ulisses Garcia a firmare un clamoroso sorpasso, eppure al 93' Cherki pareggia nuovamente. Al 95' risolve tutto Lowe che realizza il 3-2 assegnando 3 punti a De Zerbi che valgono l'aggancio al Psg a quota 13. A completare il trio di vetta c'è il Monaco che continua il suo buon momento. Reduce dall'inatteso successo in Champions contro il Barcellona, la squadra del Principato si conferma in campionato battendo per 3-1 il Le Havre. Dopo il botta e risposta tra Teze e Kuzyaev, decisive nella ripresa le reti di Ben Seghir e Balogun.