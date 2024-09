David show, tripletta a Le Havre e il Lille fa festa. Gioia Monaco all'ultima azione!

Lens-Nizza 0-0, Monaco-Montpellier 2-1

In coabitazione con il Lilla al quarto posto c'è il Lens che, in dieci uomini dall'84' per l'espulsione - per doppia ammonizione - di Zaroury, non va oltre lo 0-0 interno con il Nizza sesto - insieme a Nantes e Reims, entrambe con una partita giocata in meno - a quota otto. Il successo in extremis in casa contro il Montpellier (rimasto in inferiorità numerica al 92' per il rosso inflitto a Coulibaly), frutto del vantaggio ospite di Nzingoula e della rimonta firmata Balogun al 32' e Camara al 98', con due assist di Embolo, permette al Monaco di restare in vetta alla classifica - in attesa dell'Olympique Marsiglia, che può unirsi alla coppia di testa - insieme al Psg.