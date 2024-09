Rabiot, esordio amaro con il Marsiglia: brutta entrata, cartellino e ko

Prima sconfitta stagionale per il Marsiglia di Roberto De Zerbi , che perde così la chance di restare in testa alla Ligue 1 assieme a Monaco e Psg. A decidere la sfida dello Stade de la Meinau la rete al 40' di Moreira . Esordio amaro per Adrien Rabiot : l'ex Juve parte dalla panchina, entra al 62' e poco dopo si becca pure un cartellino giallo.

Pareggio show tra Nante e Saint-Etienne

Partita dal doppio volto, invece, tra Nantes e Saint-Etienne: primo tempo in favore dei padroni di casa che chiudono in vantaggio i primi 45 minuti di gara con la rete firmata da Lepenant al 10'. Nella ripresa arriva anche il raddoppio con Thomas (49'), dopodiché ecco la reazione degli ospiti che trovano il pareggio grazie alla doppietta di Sissoko che prima accorcia al 58' e nove minuti dopo ristabilisce l'equilibrio dagli undici metri.

Colpi esterni per Reims e Lione

Esulta invece il Reims che piega 3-1 l'Angers in trasferta. Nel primo tempo lo sprint iniziale degli ospiti si concretizza con il gol del vantaggio siglato da Nakamura al 9'. I padroni di casa accusano il colpo e, al 25', Ito raddoppia con il gol che vale il 2-0 all'intervallo. Nella ripresa al 79' arriva il 3-0 con Munetsi. L'Angers prova a scuotersi dal torpore e Ferhat, all'84', accorcia le distanze ma la rete del 3-1 serve solo a rendere meno amaro il il risultato finale. Colpo esterno anche per il Lione che vince in rimonta sul campo del Tolosa e si porta a quota 7 nella classifica di Ligue 1. Primi minuti di gioco favorevoli ai padroni di casa che, al 14', segnano l'1-0 con il gol di Gboho. La gioia per il vantaggio si dissolve però al 28' con la sfortunata autorete di Nicolaisen che vale l'1-1 prima dell'intervallo. Nella ripresa il match si mantiene in equilibrio ma in pieno recupero, al 94', Fofana segna il gol partita che completa la rimonta e vale la vittoria.