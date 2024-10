Juve, il Lille vince ancora: l'ex Serie A firma la rimonta sul Tolosa

Il Lille batte 2-1 in rimonta il Tolosa nel settimo turno di Ligue 1 e trova la terza vittora di fila tra Champions (successo contro il Real Madrid) e campionato, salendo a quota 13 punti in classifica. La squadra di Genesio , che affronterà la Juve nel quarto turno di Champions, è riuscita a ribaltare il risultato con i gol di Gomes e dell'ex Atalanta Bakker dopo il momentaneo vantaggio ospite di Aboukhlal.

Vincono anche Monaco e St. Etienne

Non si ferma più il Monaco, che vince 2-1 in casa del Rennes grazie alle reti di Kehrer e Balogun e vola in testa alla classifica di Ligue 1 con 19 punti. Per la squadra monegasca si tratta del quinto successo di fila in campionato. Importante vittoria casalinga, infine, per il St.Etienne che, grazie alla tripletta di Davitashvili, supera 3-1 l'Auxerre e sale a quota 7.