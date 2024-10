Psg, secondo pareggio: solo 1-1 contro il Nizza. Il Monaco resta primo

Il Psg non riesce ad andare oltre l' 1-1 in casa del Nizza e perde la testa della classifica. La formazione di Luis Enrique , sconfitta martedì in Champions League all'Emirates contro l' Arsenal (2-0), si trova ora a -2 dal Monaco, capolista solitaria (19 punti contro 17). I rossoneri di Haise si mettono invece alle spalle il brutto ko in Europa League all'Olimpico contro la Lazio (4-1). Succede tutto tra la fine del primo tempo e l'inizio del secondo, con Nuno Mendes che risponde al momentaneo vantaggio della formazione della Costa Azzurra firmato Abdi .

Nizza-Psg 1-1

Ok Brest, Lione e Reims: 2-2 tra Strasburgo e Lens

Nelle altre sfide domenicali della settima giornata di Ligue 1 il Brest batte 2-0 il Le Havre con le rete di Ajorque al 12' del primo tempo e di Salah nel recupero del secondo tempo (47'). Le due squadre chiudono in dieci per via delle espulsioni di Youte Kinkoue e Haidara. Stesso punteggio e identico svolgimento in Lione-Nantes, con la formazione di Sage che la sblocca al 22' con l'ex Ajax Tagliafico e la chiude al 9' della ripresa con la sfortunata autorete di Pallois. Si dividono la posta in palio, invece, Strasburgo e Lens, al quinto pareggio consecutivo: ospiti avanti al 5' con l'ex Spezia e Fiorentina Nzola, Sylla pareggia al 18' ma sulla sirena della prima frazione di gioco Diouf riporta in vantaggio i suoi. A firmare il 2-2 finale la rete di Habib Diarra all'ora esatta di gioco su rigore. Il Reims aggancia al terzo posto in classifica il Marsiglia a quota 14 grazie al 4-2 tra le mura amiche contro il Montpellier. I padroni di casa si portano sul 2-0 con i gol di Munetsi (6') e Nakamura (25'), ma prima dell'intervallo gli ospiti accorciano le distanze con Nordin (37'). Nel secondo tempo Diakite allunga di nuovo per il Reims al 12', poi Nordin sigla la doppietta personale prima del definitivo 4-2 di Teuma dagli undici metri.

Classifica Ligue 1