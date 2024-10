Psg club più ricco del mondo nel 2030: nella previsione c'è anche la Juve

Occhio al Tottenham

Nel periodo 2016-17/2022-23 solo due club hanno avuto un tasso superiore al 10%, il Milan e il Tottenham Hotspur. Per i rossoneri è stato fondamentale tornare in Champions League, raggiungendo la semifinale nel 2023, mentre per quanto riguarda la squadra londinese l’inaugurazione del nuovo stadio, ultramoderno, ha fatto lievitare il fatturato. Dietro di loro: Psg. Liverpool e Manchester City. Con l’Inter al sesto posto (6,3%), il Napoli (4,9%) al nono e la Juventus (1,1%) al diciassettesimo, dove hanno sicuramente pesato gli ultimi anni senza vittorie e con percorsi Champions dimenticabili. Sempre secondo questo calcolo matematico, nel periodo 2023-24/2029-30 il Psg alla fine raggiungerà un fatturato di 1,437 miliardi di euro, il Manchester City di 1,393 miliardi e il Tottenham di 1,234. A seguire Liverpool, Real Madrid, Barcellona, Bayern Monaco, Chelsea, Manchester United, Arsenal, Inter, Borussia Dortmund, Atletico Madrid, Juventus e Napoli. Dove le società della Premier League continuano a farla da padrone, considerando i ricavi da stadio da una parte e quelli per i diritti televisivi dall’altra.

Quello che lo studio non racconta

Lo studio di Ecofoot.fr, però, sembra non prendere in considerazione alcuni dettagli che restano fuori dalla previsione di questo calcolo. Innanzitutto riguardo proprio al Psg che dovrà affrontare il calo delle entrate dai diritti televisivi per colpa di una Ligue 1 dimessa e in difficoltà, sia di governance che di rilancio del movimento, con club storici falliti e atri in difficoltà economiche. In più c’è il problema stadio, con il Parco dei Principi di proprietà della municipalità parigina che è contraria al progetto della proprietà qatariota di restyling dell’impianto e di tutta l’area circostante. Di contro, proprio i nuovi Camp Nou e Santiago Bernabeu dovrebbero aiutare Barcellona e Real Madrid a generare nuovi ricavi e, quindi, aumentare il proprio fatturato: si parla di una cifra che oscilla tra i 150 e i 200 milioni a stagione. Infine c’è un processo che pesa sulla testa del Manchester City e che potrebbe cambiare per sempre sia il calcio inglese che la storia futura del club mancuniano. Insomma, le previsioni che tengono conto solo dei numeri attuali posso dirci qualcosa sul futuro dei top club europei, ma non tutto, perché in questo calcio le variabili sono sempre tante e non tutte possono essere inserite in un calcolo matematico. Un esempio? Il Psg potrebbe anche diventare il club più ricco, continuando a non vincere la Champions League.