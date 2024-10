Paris FC comprato: ora Louis Vuitton e Red Bull vogliono prendersi Parigi!

Potrebbe nascere nei prossimi mesi un avversario temibile per il Paris Saint-Germain degli emiri del Qatar: la seconda squadra di Parigi, che milita in Ligue 2 , sarà in tempi brevi acquistata dalla famiglia Arnault, la più ricca di Francia e una delle prime al mondo, con Bernard Arnault alla guida del gigante del lusso LVMH . Insieme ad Arnault, alla testa del Paris FC ci sarà Red Bull , il gruppo proprietario già di molte squadre nel mondo e con il quale, secondo quanto annunciato oggi, lavorerà in futuro Jurgen Klopp . Il prossimo passaggio di mano del pacchetto di maggioranza della società è stata annunciata da L'Equipe. A passare la mano saranno l'attuale proprietario, Pierre Ferracci , e il Bahrein, azionista di minoranza dal 2020.

Paris FC, la divisione delle quote

Stando al quotidiano sportivo, Ferracci "manterrà il 30% del capitale del club fino al 2027, data alla quale prevede un'uscita". In un primo tempo, la famiglia Arnault acquisterà circa il 55% delle parti della società, in attesa di prendere il controllo anche dei quelle di Ferracci, per un totale dell'85%. Red Bull parteciperà quindi per il 15%. Il Paris FC, attualmente primo in classifica in Ligue 2 con 2 punti di vantaggio su Lorient e Dunkerque, punta alla promozione in Ligue 1 già in questa stagione. Proprio nella giornata di oggi, la società parigina ha ufficializzato il prolungamento del contratto dell'allenatore Stéphane Gilli fino al 2026. Il Paris Football Club è stato fondato alla fine degli anni Sessanta per iniziativa della Federcalcio francese, che voleva ricreare un club professionistico parigino dopo l'uscita di scena, nell'ordine, delle 3 squadre storiche della città, il Cercle athlétique nel 1963, il Racing Club nel 1966 e lo Stade français nel 1968.