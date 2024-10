Carboni, brutto infortunio con l'Argentina: rottura del crociato

Dopo Bremer, Zapata, Ter Stegen, Carvajal e Rodri, è toccato a Valentin Carboni fermarsi durante l'allenamento con l'Argentina. Il classe 2005 ha risposto presente alla chiamata di Scaloni, come successo anche in precedenza, e durante una seduta è rimasto a terra dolorante. Purtroppo per lui, l'Argentina e il Marsiglia l'esito degli esami non è stato positivo e l'Fc Crociato ha accolto un nuovo elemento in una stagione piena di infortuni al ginocchio.