Poker Psg, aggancio al Monaco dei giovani: che duello in testa alla Ligue 1

PARIGI (Francia) - Il sabato dell'8ª giornata della Ligue1 si chiude al Parco dei Principi di Parigi con il Paris Saint-Germain che batte lo Strasburgo 4-2 ed aggancia il Monaco (pari con il Lille venerdì) in testa alla classifica a quota 20 punti. Entrambe le reti dei parigini arrivano ad inzio dei tempi: al 18' Mayulu e al 47' Asensio per il 2-0, Mara prova a riaprire il match per gli ospiti ma Barcola segna il 3-1 al 66' e Lee Kang-In cala il poker al 90.

Nelle altre due partite della giornata pareggio per 1-1 tra Brest e Rennes mentre il Lens torna al successo dopo 4 pareggi consecutivi piegando in trasferta il St.Etienne per 2-0 con le reti di Frankowski (20') e Labeau Lascary (79').