Juve, anche il Lilla 'fino alla fine': batte il Lens con gol al 98' e al 101'. E segna David...

Successo in extremis per il Lilla, che si aggiudica in trasferta il match contro il Lens valido per la nona giornata di Ligue 1. Un risultato che consente ai prossimi avversari della Juventus in Champions League di agganciare il Marsiglia, terzo in classifica a quota 15 punti. Allo stadio Bollaert-Delelis va in scena un match equilibrato, con i padroni di casa leggermente in vantaggio per possesso palla e tiri in porta. Ma a decidere le sorti dell'incontro è Jonathan David, profilo caldo del mercato con Juve e Inter pronte al duello - sempre che sul giocatore non piombino altre big - . L'attaccante classe 2004 va a segno all'8' minuto di recupero. Un gol che spiana mentalmente la strada per il raddoppio, firmato Bayo 3 minuti più tardi. Gli uomini di Genesio non replicano la prestazione esibita al Wanda Metropolitano dove hanno mandato ko i colchoneros (3-1) - un successo che aveva a sua volta fatto seguito alla vittoria contro il Real Madrid alla seconda giornata (1-0) - ma danno comunque prova di non voler mollare: 2-0 il risultato finale. La sfida tra Juve e Lilla è in programma martedì 5 novembre alle ore 21 sul campo del Pierre Mauroy. Prima però, le rispettive sfide di campionato contro Inter e Lione.