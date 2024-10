Tris Psg, il Marsiglia di Rabiot crolla in casa: Luis Enrique torna primo

MARSIGLIA (Francia) - Nona giornata di Ligue1 che sorride al Paris Saint-Germain. I campioni in carica vincono a casa del Marsiglia di De Zerbi per 3-0 e, in virtù della sconfitta del Monaco a Nizza (2-1), si prendono la vetta della classifica in solitaria a quota 23 punti. I parigini sbloccano la partita al 7' con Neves e al 20' arriva la svolta del match con l'espulsione diretta di Harit. Al 29' l'autogol di Balerdi per il 2-0 Psg che manda i titoli di coa al 40' con il tris di Barcola.