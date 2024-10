Rabiot, cori omofobi contro l'ex Juve: Psg punito, cosa è successo

Cori omofobi a Rabiot, cosa è successo

Il fatto incriminato non riguarda il big match perso dal Marsiglia contro il Psg, ma alla partita di campionato dello scorso 19 ottobre, vinta dalla squadra di Luis Enrique contro lo Strasburgo. I tifosi parigini hanno intonato dalla tribuna Auteuil una serie di cori omofobi e discriminatori nei confronti di Rabiot per aver scelto il Marsiglia, rivale storico. Una decisione che non è piaciuta agli ultras anche per il passato del centrocampista nella capitale francese. E adesso a pagarne le conseguenze sarà soltanto quel settore da dove sono partiti gli insulti.