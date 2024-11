Psg sempre più capolista, terzo successo di fila: Dembelé stende il Lens

Il Psg conquista l'ottava vittoria in campionato, grazie al successo al Parco dei Principi contro il Lens. Un successo firmato Dembelé (4') e valido per la decima giornata di Ligue 1. Gli uomini di Luis Enrique salgono così a quota 26 punti in classifica a 6 lunghezze dal Monaco, a sua volta fermato in trasferta dall'Angers (1-0). Il prossimo impegno stagionale vedrà la formazione parigina ospitare l'Atletico Madrid per il quarto appuntamento di Champions League. Il Lens di Will Still, rimasto in 10 dopo l'espulsione di Khusanov al 59', rimedia invece il secondo ko in campionato dopo quello contro il Lilla - terzo in classifica e prossimo avversario della Juve di Motta in Europa - nella giornata precedente.