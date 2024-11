Donnarumma flop, la sua crisi è quella del Psg

Al giro di boa della fase a gironi della nuova Champions League , nessuno si sarebbe mai potuto aspettare che delle quattro rappresentanti francesi l'ultima sarebbe stata il Paris Saint-Germain . Al 25esimo posto e con appena quattro punti ottenuti in altrettante gare , la squadra della capitale, che degli ultimi 12 campionati di Ligue 1 ne ha vinti 10, sta deludendo fortemente in Europa. E se in patria domina il campionato, con ben sei punti di vantaggio su Olympique Marsiglia e Monaco , fa ancora più male vedere come nella competizione continentale le sue connazionali lo guardino da sopra a sotto. La rivelazione Brest e il virtuoso Monaco , infatti, hanno ottenuto 10 punti su 12 totali, mentre il Lille è a quota sette e ha messo nel sacco vittorie simboliche e importanti contro Real Madrid e Atletico Madrid. Quest'ultima è la squadra che più male ha fatto a quella di Luis Enrique , che ai punti avrebbe meritato il trionfo mercoledì sera ma è stata poco concreta e, soprattutto, è apparsa approssimativa in difesa a fine partita, quando una giocata di Correa ha permesso agli spagnoli di vincere in extremis.

Donnarumma, ma che combini!

E una macchia importante nel gol decisivo e incriminato è piombata di netto su Gianluigi Donnarumma, apparso davvero poco reattivo e molle sulla conclusione non irresistibile dell'argentino, rovinando una performance fino a quel momento piuttosto solida. Una frazione di secondo negativa che lo mette nuovamente sotto la lente d'ingrandimento, per giunta dopo la decisione di Luis Enrique di metterlo in panchina per scelta tecnica nello scontro precedente di campionato contro il Lens, per il quale gli era stato preferito il russo Safonov. Non che quest'ultimo sia fino a questo momento risultato talmente decisivo da poter scalzare l'azzurro, ma la triste e costante goffaggine europea di Gigio, che in Ligue 1 non è solito commettere strafalcioni, fa interrogare sempre di più. Con il contratto in scadenza nel giugno 2026, la sua situazione non è attualmente delle più stabili, e una nuova panchina in campionato sabato in casa dell'Angers sarebbe un brutto piatto da digerire.

Psg, problemi in attacco

Tuttavia, la crisi continentale del Psg è da attribuire specialmente alla poco efficacia dalla mediana in su, con la mancanza di un centravanti specializzato che si sta facendo sentire sempre di più. L’infortunio di Goncalo Ramos e la mancanza di fiducia in un Kolo Muani che in nazionale ha fatto vedere ottime cose da terminale offensivo stanno condizionando in negativo la produzione offensiva, apparsa molto deficitaria nei primi tre mesi dell’anno. L’attacco è orfano del fenomeno Kylian Mbappé, la cui situazione attuale al Real Madrid non è di certo più amena, e senza un punto di riferimento perde di efficacia. Perché le fiammate dei funamboli Barcola e Dembelé, due che con la palla al piede creano più calcio anche dello stesso Mbappé, risultano quasi incombustibili senza l’apporto di una vera bocca da fuoco che permetta l’esplosione definitiva. Asensio o Kang-In Lee come falso nueve, al momento, non hanno fatto la differenza. Che sia arrivato il momento per Lucho di dare fiducia a Kolo Muani, nato anch’egli a Bondy come Mbappé?