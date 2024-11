Luis Enrique si commuove in diretta tv: Psg colpito da un terribile lutto

"Voglio approfittare del fatto che mi rivolgo alla televisione del club. Vogliamo innanzitutto dedicare questa vittoria ad una persona molto importante per lo staff, la moglie di Rafel, Raquel, che purtroppo è venuta a mancare oggi ". C'è poco da festeggiare nel post-partita di Angers-Paris Saint-Germain che ha visto vittoriosi i parigini per 2-4 . Il tecnico Luis Enrique intercettato dai microfoni di stampa e tv in mixed zone ha ricordato, e reso nota, la scomparsa della moglie di Rafel Pol , assistente proprio dell'allenatore.

Lutto Psg, il ricordo di Luis Enrique

"Sono portavoce per tutti noi del Paris Saint-Germain. Vogliamo dedicare questa vittoria a Rafel, alla sua famiglia e alla famiglia di Raquel. Il nostro sostegno più sincero e tutta la forza del mondo non mancheranno mai". Poche parole, ma che lasciano trasparire tutta l'emozione e commozione dell'allenatore spagnolo. Dopo poche ore dal termine del match, arriva anche il ricordo con un bellissimo post sui social: "Alla vita, per quanto possa sembrare ingiusta oggi, sono infinitamente grato per l'amore e il tempo che mi ha donato con Raquel. Oggi il dolore è inevitabile, frutto della paura di perdere qualcosa di meraviglioso, ma Raquel non se ne andrà. La nostra la realtà è scolpita dalla memoria; quindi, il passato non muore mai, non è nemmeno il passato non è altro che una raccolta di tracce, e quelle che Raquel lascia sono grandi, motivo di ispirazione, non di sofferenza ci ha insegnato".