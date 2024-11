Lione retrocesso in Ligue 2 e mercato vietato: clamoroso in Francia, che succede

Pugno duro della Direzione Nazionale di Controllo e Gestione (DNCG) del calcio in Francia contro l' Olympique Lione . Secondo quanto riporta "L'Equipe", il club, dopo le audizioni odierne, no n ha convinto l'organo di controllo ed è stato penalizzato per l'attuale situazione finanziaria. Alla società di Lione è stato vietato di fare mercato in entrata nella prossima finestra invernale.

Il club è tenuto adesso a rispettare uno specifico monte ingaggi. Come misura precauzionale, inoltre, è stato deciso che alla fine della stagione, se quanto stabilito non fosse rispettato e se la situazione finanziaria del club non dovesse migliorare, l'Olympique Lione retrocederebbe in Ligue 2. In un recente comunicato stampa, l'OL ha dichiarato un debito pari a circa 505 milioni di euro.