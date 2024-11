Skriniar, Luis Enrique chiaro: "È infelice? Ecco cosa deve farmi vedere"

Novità importanti sul futuro di Milan Skriniar dalla conferenza stampa odierna di Luis Enrique . L'allenatore spagnolo, alla vigilia della sfida di Ligue 1 contro il Tolosa, ha fatto il punto sulla situazione legata al difensore slovacco. L'ex Inter ha raccolto infatti raccolto solo quattro presenze in questo inizio di stagione, con appena 291 minuti giocati in tutte le competizioni. Numeri che lo rendono tra i calciatori più chiacchierati in vista della sessione.

Psg, Luis Enrique: "Skriniar deve farmi vedere qualcosa di diverso"

L'allenaore spagnolo ha risposto così alle domande dei giornalisti sullo scarso impiego di Milan Skriniar e sul suo malumore per la situazione: “Questo è il processo normale in una squadra. Quando non giochi non puoi essere felice. Se vedo cose che mi piacciono in partita o in allenamento, posso cambiare la sua situazione". Delle parole che non fanno pensare ad un possibile riavvicinamento, con lo slovacco che sembra destinato a rimanere in fondo alle gerarchie di Luis Enrique in difesa.

Psg, le ultime sul futuro di Skriniar

Vista la situazione attuale del Psg, resta probabile una probabile partenza di Milan Skriniar nel calciomercato di gennaio. Lo slovacco era stato infatti ad passo dal trasferimento all'Al Nassr già in estate, ma la trattativa era saltata proprio nel finale. Resta da capire se il club parigino accetterà di cedere l'ex Inter anche in prestito o se lo farà solo a titolo definitivo.