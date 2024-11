"Pogba? Gli consiglio di...": Marsiglia, Rabiot sorprende e De Zerbi 'esplode'

De Zerbi esalta Rabiot

"Abbiamo dovuto lavorare con sette o otto giocatori in meno. Abbiamo lavorato sull'aspetto fisico e meno sulla tattica. Abbiamo una squadra forte e sappiamo cosa dobbiamo fare per progredire. Non solo io, ma anche i giocatori e il club in generale, non possiamo accettare la partita contro l'Auxerre. Il campo non è stato all'altezza. Non ho usato parole forti. Mi sono solo assunto le mie responsabilità. Il momento della verità per me è ogni giorno, non solo le partite ma anche gli allenamenti. Domani è una partita da tre punti, non da dodici. Sappiamo cosa dobbiamo fare per disputare una buona gara, per cancellare i nostri errori. È una partita importante e abbiamo l’obiettivo di fare bene e vincere” - ha poi aggiunto. Sull'ex Juve Rabiot: "Per me è davvero una scoperta. Non il giocatore, ovviamente, ma l'uomo. È un campione che ha questa umiltà adolescenziale tra virgolette. È uno che ama il calcio, ha questa passione. Siamo fortunati ad avere un calciatore come lui, come anche Hojbjerg. Cerco sempre di metterli nelle migliori condizioni possibili. È un gruppo che gioca insieme da pochissimo tempo, siamo contenti di Adrien, è già riuscito a diventare un giocatore importante per noi”. Rabiot ha poi aperto le porte a un altro ex Juve...