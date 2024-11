Tris Marsiglia al Lens, De Zerbi 3°. Cherki non basta: il Reims frena il Lione

LENS (Francia) - L'Olympique Marsiglia di Roberto De Zerbi riscatta il ko interno subito per mano dell'Auxerre prima della sosta per le nazionali e, in uno dei tre anticipi della dodicesima giornata di Ligue 1 disputati quest'oggi, sbanca con un netto 3-1 lo Stade Bollaert-Delelis di Lens. Il club della Costa Azzurra resta così in terza posizione in classifica a quota 23 punti, a -3 dal Monaco secondo e a -9 dal Paris Saint-Germain capolista a parità di partite giocate. Succede tutto nel secondo tempo e decidono le reti di Rongier al 49', Luis Henrique al 57' e, dopo il gol della bandiera dei padroni di casa firmato da Fulgini all'80', quella di Hojbjerg all'89', 3' più tardi il 2-2 di Labeau Lascary annullato dal Var.