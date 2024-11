Luis Enrique sotto accusa: il ko Psg e i casi Donnarumma e Kolo Muani

Le responsabilità di Luis Enrique

Lucho si è preso le responsabilità della sconfitta, mettendoci la faccia, ma la sua arroganza si rispecchia anche nell’ostinarsi a giocare senza un centravanti pur avendo a disposizione uno come Randal Kolo Muani. Quest’ultimo, che con la Francia è stato autore di una doppietta fondamentale proprio da terminale offensivo in casa del Belgio un mese e mezzo fa, ma non gioca titolare col Psg dal 6 ottobre scorso, quando fu sostituito all’intervallo da Lee con i parigini che stavano perdendo per 1-0 in casa del Nizza. Un ostracismo francamente inspiegabile quello dell’asturiano per l’attaccante di Bondy, al quale l’altro ieri sera è stato preferito un convalescente Goncalo Ramos, entrato a 20 minuti dalla fine e incapace di provare nulla contro la granitica difesa bavarese. Adesso, nonostante in Ligue 1 sia capolista, la squadra parigina si trova con le spalle al muro in quella Champions che, anche se non è più un obiettivo conclamato, rappresenta comunque un torneo da onorare al meglio. E oggi come oggi lo spettro di una mancata qualificazione esiste eccome. Per assicurarsi il passaggio alla seguente fase, infatti, Marquinhos e compagni dovranno vincere almeno due partite delle prossime tre rimaste contro Lipsia, Manchester City e Stoccarda. Un calendario non certo facile, e con l’unica partita in casa contro la squadra di Guardiola, che a fine gennaio non sarà di certo in crisi come adesso. I nodi sono venuti al pettine. Adesso sta a Lucho scioglierli tutti. Magari con un pizzico di umiltà in più.