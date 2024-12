Psg, altro passo falso dopo il ko Champions: solo pari con il Nantes

Netta vittoria del Rennes in casa per 5-0 contro il Saint-Etienne nella tredicesima giornata della Ligue 1. A spianare la strada per la formazione di Sampaoli l'espulsione di Cafaro negli ospiti al 37'. Da lì in poi via al pokerissimo, in gol Kalimuendo (tripletta, due su rigore), Blas e Gouiri. Con questo successo il Rennes si porta a 14 punti in classifica, scavalcando il Saint-Etienne che resta fermo a quota 13. Vince in casa anche il Brest: 3-1 allo Strasburgo con le reti di Lala (rigore), Pereira Lage e Del Castillo.