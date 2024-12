Marsiglia all’ultimo respiro: De Zerbi ribalta il Monaco ed è 2º

Vittoria in extremis per il Marsiglia, che supera il Monaco con il finale di 2-1, aggiudicandosi dunque la sfida valida per la 13ª giornata di campionato. Al Vélodrome, gli uomini di De Zerbi passano in svantaggio al 41' con la rete di Golovin. Nella ripresa, Luis Henrique pareggia i conti, poi Greenwood trasforma sul gong il rigore che decide la partita, firmando inoltre il sorpasso in classifica ai danni della della formazione di Hutter. I Focesi rientrano con 26 punti e un distacco di 7 lunghezze dal Psg - i parigini non sono andati oltre l'1-1 nella sfida interna con il Nantes - . Il prossimo impegno stagionale vedrà Rabiot e compagni scendere sul campo del St-Etienne nell'incontro in programma domenica 8 dicembre. Il Monaco invece ospiterà il Tolosa. Poi, il ritorno in Champions League contro l'Arsenal all'Emirates Stadium.