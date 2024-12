De Zerbi avvisa il Marsiglia: “Pronto a bruciare zaini e valigie se…”

Il Marsiglia dopo la vittoria contro il Monaco è salito al secondo posto in Ligue 1 e ora De Zerbi vuole tenere alta l'asticella fino alla sosta natalizia. Prima non ci sarà riposo e il tecnico italiano lo ha fatto capire in conferenza stampa, alla vigilia della sfida contro il St Etienne, utilizzando parole belle dirette. L'ex Sassuolo sta lasciando il segno anche al microfono, dove ha mostrato tutta la sua personalità nei momenti di difficoltà: "Sono pronto ad andarmene se sono io il problema". Ha saputo poi ricostruire il rapporto, ma ora non accetterà altri cali di tensione.

De Zerbi è chiaro: "Pronto a bruciare le valigie"

Di fronte ai giornalisti fracesi, De Zerbi ha assicurato di non voler sentire parlare di partenze per le vacanze prima del fischio finale dell'ultima partita dell'anno che il Marsiglia giocherà contro il St Etienne (anche prossimo avversario in campionato) in Coppa di Francia: “Dopo quella partita, il 22 dicembre, tutti dovranno tornare alla Commanderie. Fino a quella data non voglio vedere valigie o zaini perché altrimenti li brucerò nello spogliatoio". Poi anche un'analisi tattica in vista dei prossimi impegni: "Merlin? E' più tecnico e pulito nel gioco rispetto a Garcia, mentre quest'ultimo dà qualcosa in più dal punto di vista fisico. Possiamo alternarli sulla fascia".