Juve, hai visto David? Doppietta e Brest ko. Psg in panne

Psg, secondo pareggio consecutivo

Qualcosa si è rotto in casa Psg. Gli uomini di Luis Enrique non vanno oltre il pareggio a reti inviolate nella trasferta contro l'Auxerre. Un risultato che si somma al pareggio precedente con il Nantes al Parco dei Principi, e al ko in Champions League contro il Bayern Monaco. I parigini rientrano dunque con 34 punti in classifica. Alle loro spalle, il Marsiglia di De Zerbi, atteso domenica 8 sul campo del St-Etienne. Il prossimo impegno stagionale vedrà i parigini tornare in Europa nella trasferta di Salisburgo in programma martedì 10 dicembre alle ore 21, quando saranno chiamati a conquistare i 3 punti per puntare a rientrare nella zona qualificazione.