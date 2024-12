Al Khelaifi: "Superlega estinta, in ECA siamo 700 club. Nuova Champions top"

Psg, Al Khelaifi: "La Superlega è estinta"

Il presidente dell'Eca è tornato ancora una volta sul tema Superlega: "Non esiste e non è mai esistita se non nella testa di pochi illusi. Ora, con il nuovo formato delle tre competizioni UEFA e la rinnovata Coppa del Mondo per Club FIFA è ancora più impossibile. Nessuno la sosterrà: né i tifosi, né i giocatori, né i media, né i governi, né i club... Solo due club la sostengono, spero che un giorno si rendano conto del loro errore e tornino nella nostra famiglia europea. L'ECA è cambiata completamente negli ultimi anni. Prima era per pochi d'élite, ora abbiamo più di 700 club di tutte le forme e dimensioni provenienti da tutta Europa. Tutti devono lavorare insieme, fianco a fianco, per il bene del calcio. Si ottiene molto di più costruendo ponti per l'interesse collettivo che lottando e creando barriere per l'interesse personale. Ecco perché la Superlega ha fallito e non tornerà mai più con un'ECA così forte ed inclusiva. La nuova Champions? Penso che sia un formato che è migliorato molto per tutti. Basta vedere le classifiche, i media, i tifosi... c'è più competizione, più sorprese e più coinvolgimento. Tutt i club sognano di giocare in Europa".