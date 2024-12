Cherki trascina il Lione ad Angers. Bene il Monaco

MONACO - Sabato della 14ª giornata di Ligue1 con il ritorno al successo del Monaco che recupera punti al Paris Saint-Germain primo a 34 punti e, in attesa del match di domenica del Marsiglia di De Zerbi a St.Etienne, si porta per una sera al 2° posto (29 punti). I monegaschi hanno battuto per 2-0 il Tolosa grazie alle reti di Singo (50') e Embolo (82'). Il Nizza torna al successo battendo 2-1 il Le Havre, in rete: Laborde su rigore al 55' e Bouanani al 75' per siglare il 2-0. Alla vittoria del Nizza risponde il Lione che si riprende il 5° posto vincendo per 3-0 ad Angers con Rayan Cherki, giocatore che sta suscitando l'interesse della Nazionale di Spalletti, protagonista: assit per il gol di Tagliafico al 36' e rete personale per il raddoppio al 55'. Tris servito da Mikautadze all'88'.