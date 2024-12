Rabiot trascina De Zerbi, Marsiglia 2° insieme al Monaco -5 dal Psg

SAINT-ETIENNE (Francia) - Con un gol dell'ex centrocampista della Juventus Adrien Rabiot dopo 17 minuti di gioco e il raddoppio di Mason Greenwood , in estate seguito proprio dai bianconeri (oltre che dal Napoli e dalla Lazio), al 65' sulla ribattuta di un calcio di rigore precedentemente fallito, l'Olympique Marsiglia di Roberto De Zerbi si impone 2-0 a Saint-Etienne e aggancia il Monaco al secondo posto della classifica di Ligue 1 con 29 punti conquistati in 14 partite, a cinque lunghezze di distanza dal Paris Saint-Germain capolista.

Vincono Lens e Nantes

Il Lens batte 2-0 il Montpellier fanalino di coda grazie alla rete di Labeau Lascary al 39' e alla sfortunata autorete di Lecomte al 91' e aggancia il Nizza al sesto posto della classifica a quota 23. Sorride anche il Nantes che, con Simon all'89', supera il Rennes e si porta a +1 sulla zona retrocessione. Formazione ospite in dieci dal recupero del primo tempo per l'espulsione di Faye, a tempo scaduto rosso anche al tecnico Sampaoli per eccesso di proteste dopo il pari di Wooh annullato dal Var per un tocco di mano. Chiude il quadro lo 0-0 tra Strasburgo e Reims.