Dugarry contro Rabiot: “Vuole Pogba? Non fa lui il mercato”

Dugarry contro Rabiot: "Non fa lui il mercato"

Le dichiarazioni di Rabiot non sono piaciute a tutti e in particolare al campione del mondo 1998 Christophe Dugarry, che ai microfoni di RMC lo ha criticato duramente: "Questa dichiarazione mi dà fastidio. Sta facendo un’apertura verso un suo amico, perché no. Ma ci sono giocatori che sono già titolari a Marsiglia, che stanno giocando. Quindi sentire il tuo collega dire: 'Accoglierei volentieri Paul Pogba, anche se giocasse al tuo posto', io francamente la prenderei male. Penso che non sia il suo ruolo fare questo tipo di proposte. Non spetta a lui decidere. Non conosce lo stato fisico di Paul Pogba. Lasci che siano i dirigenti a occuparsene".