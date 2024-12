Le Cardinal e il Brest: i pirati in Champions a un passo dagli ottavi

Un covo di pirati in un avamposto ventoso. È da lì che sta prendendo forma la più straordinaria e sorprendente 'invasione' d'Europa in quest'annata di Champions League. Protagonisti i calciatori e l'allenatore del Brest, un club che vive dei proventi di una cooperativa alimentare e che, senza neanche uno stadio in grado di ospitare una competizione europea, sta vivendo un sogno. Un sogno che si riflette nei 13 punti che rendono la squadra bretone la seconda nel maxi girone introduttivo alla pari con Inter, Bayer Leverkusen e Aston Villa. Dopo la quarta vittoria su sei incontri, arrivata martedì sera contro il Psv Eindhoven, gli uomini di Eric Roy stanno dando vita a una seconda parte di un sogno nato l'anno scorso con una qualificazione al torneo più prestioso per club contro ogni pronostico. E in questa competizione, dove vantano il 30° budget su 36 partecipanti, i bretoni stanno continuando a dar prova della loro strabiliante determinazione. Attualmente davanti a tantissime corazzate continentali , - Barcellona, Bayern Monaco, Real Madrid e Manchester City su tutte -, sono adesso addirittura in lizza per potersi qualificare in modo diretto, finendo tra le prime otto. Certo, sommare sei punti per dipendere dal proprio destino nelle prossime due uscite contro Shakhtar Donetsk e Real Madrid sembra utopico, ma a questo punto puntare in alto è l'unico cammino da percorrere.

Paris calling

La forza trainante di questa barca pirata è talmente forte che potrebbe risalire l’Atlantico per poi scendere la Senna e arrivare fino a Parigi. Un po’ come nel caso dei vichinghi, infatti, i bretoni hanno nel mirino la capitale francese come base per la fase a eliminazione diretta. Lo stadio Roudourou di Guingamp, “affittato” a causa dell’inadeguatezza dell’impianto di casa, può infatti ospitare circa 18.000 spettatori. Una cifra che sarebbe molto limitante in caso di un playoff o di un quarto di finale. Motivo per il quale la società bretone avrebbe, secondo quanto riporta l’Équipe, già fatto richiesta alla prefettura di Parigi di poter disporre dello Stade de France, un catino da 80.000 posti, la casa dei Bleus. La manovra non è stata ancora del tutto ufficializzata, e come eventuali alternative ci sono sempre quella di Guingamp e di Rennes, il cui Roazhon Park può ospitare circa 30.000 persone.

Le Cardinal il grande simbolo

La febbre d’amore verso i Pirati di una città portuaria martoriata dalla Seconda Guerra Mondiale è pero debordante. Ed è figlia di un exploit che ha nel suo difensore Julien Le Cardinal il grande simbolo. Autore del gol della vittoria nell’ultimo match contro gli olandesi, per di più dopo aver giocato da terzino destro nonostante di ruolo sia centrale, il classe 1997 nato nella vicina Saint-Brieuc si identifica totalmente con la sua squadra. Fino ai 17 anni mai facente parte di una squadra professionista, Le Cardinal ha sbarcato il lunario come operaio e anche pizzaiolo mentre si formava come calciatore. Il suo sogno, però, non è mai morto, e la sua vitalità lo ha fatto arrivare fino a giustiziare il Psv con la sua prima rete con il Brest. Una rete da centravanti sotto porta. Lui e il Brest si sono presi per mano e ci stanno credendo. Fortissimamente. Guardando l’orizzonte dal porto ventoso, pensando a Parigi.