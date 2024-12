De Zerbi raggiunto nel finale: pari tra Marsiglia e Lilla. Aggancio Monaco

Nessun controsorpasso in Ligue 1. Alle spalle del Psg capolista, continua la lotta per il 2º posto tra Marsiglia e Monaco, ma gli uomini di Hutter non vanno oltre il pareggio a reti inviolate contro il Reims, mancando così l'occasione di sorpassare la formazione di De Zerbi, che dopo essere passata in vantaggio contro il Lilla viene raggiunta nel finale da Lilla: nello scontro diretto dell'1 dicembre, i provenzali si erano imposti accomodandosi alle spalle della squadra di Luis Enrique. Entrambe le squadre si trovano così appaiate a quota 30 punti, con Rabiot e compagni avanti per differenza reti. I prossimi impegni di campionato, vedranno Marsiglia e Monaco affrontare in casa rispettivamente Le Havre e Psg.