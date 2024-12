Donnarumma, rissa sfiorata nel 3-1 Psg al Lione: +7 su De Zerbi

PARIGI (Francia) - Il Paris Saint-Germain non arresta la propria marcia e supera anche - con il netto punteggio di 3-1 - lo scoglio Olympique Lione. I pluricampioni di Francia restano così al comando della classifica di Ligue 1 con 37 punti conquistati in 15 partite, sette in più del Monaco e del Marsiglia di Roberto De Zerbi e della 'colonia' di ex Juventus (Lirola e Rabiot in campo, Longoria, Benatia e Ravanelli dietro la scrivania). Al Parco dei Principi uno-due dei padroni di casa firmato Dembélé (8') e Vitinha (14' su rigore), quindi - dopo il gol della bandiera ospite di Mikautadze al 40' e quello annullato dal Var a Doue al 53' - cala il sipario sul tris di Ramos all'88'. Proprio la rete del georgiano, un pallonetto con annesso sorrisino beffardo al momento di riportare la sfera a centrocampo, ha mandato su tutte le furie Donnarumma, che ha prima cinturato l'avversario buttandolo a terra, poi gli ha ripetutamente puntato l'indice contro il naso. L'arbitro ha ammonito entrambi, che hanno poi posto fine alla lite, che ha rischiato di sfociare in rissa, con un lungo abbraccio.