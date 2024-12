Poker Psg al Monaco: Dembele show, paura Donnarumma

Il Psg batte in rimonta il Monaco e allunga a +10 in classifica proprio sui monegaschi. Parte bene la formazione di Luis Enrique che al minuto 24 passa in vantaggio grazie a Doue servito a dovere da Hakimi. Da segnalare che due minuti prima, Donnarumma ha dovuto abbandonare il campo dopo aver subito un brutto intervento al volto da Singo. La ripresa si apre col Monaco che, nel giro di pochi minuti, ribalta la gara prima con Ben Seghir su rigore e poi con il solito Embolo. Passano solo quattro minuti e Dembele rimette in parità il match. La vittoria dei parigini grazie alla firma di Ramos che sigla il gol vittoria all'83° prima della doppietta finale di Dembele che chiude la gara sul 4-2. In classifica, il Psg consolida il primato salendo a quota 40 punti: il Monaco resta fermo a 30 in seconda posizione in compagnia dell'Olympique Marsiglia.