Psg, Dembele regala la Supercoppa a Luis Enrique: il Monaco cade nel recupero

DOHA (Qatar) - Con un gol di Dembelè al 92' il Psg conquista la Supercoppa di Francia. Battuto per 1-0 il Monaco nella sfida giocata a Doha. Luis Enrique inaugura il 2025 con un titolo conquistando la tredicesima Supercoppa nazionale per il club parigino, la terza consecutiva. Niente da fare per gli uomini di Hutter costretti ad arrendersi solamente nel recupero all'avversario.

Psg-Monaco, la partita

Parte meglio la formazione di Luis Enrique che colpisce una traversa con Doue e sfiora il vantaggio con Dembelè. Alla mezz'ora va vicino al gol anche Vitinha mentre è Akliouche il primo del Monaco ad impegnare Donnarumma. Prima della intervallo ci prova per due volte anche Lee Kang-In per i parigini ma i monegaschi si salvano mantenendo lo 0-0 all'intervallo. Nella ripresa Ben Seghir spaventa la difesa del Psg, poco più tardi è il palo a fermare la gioia di Vanderson. Ad un quarto d'ora dalla fine accarezza il vantaggio Hakimi, superba la respinta di Kohn, ma all'ultimo respiro arriva la doccia gelata per Hutter e i suoi. Forcing finale del Psg che prima ci prova con Goncalo Ramos e poi passa al 92': assist di Fabian Ruiz per Dembelè che deposita in rete il gol della vittoria e della Supercoppa di Francia.