Tonfo Monaco: ko contro l'ultima in classifica e superato dal Lilla

MONTPELLIER (Francia) - La 18ª giornata della Ligue1 si apre subito con un colpo di scena: il Monaco cade a sorpresa sul campo del Montepellier ultimo in classifica! Allo Stade de la Mosson i padroni di casa si impongono in rimonta per 2-1. Il monegaschi aprono le marcature con Kehrer al 32' andando all'intervallo sull'1-0, ma nella ripresa il Montpelleir la ribalta nel segno di Al-Tamari: al 55' sfrutta il disastro di Ouattara rubandogli palla su retro-passaggio al portiere per il gol del pareggio e poi all'82' trova la rete della vittoria con un perfetto sinistro