Lens, senza Danso non basta Nzola: Psg in rimonta, +10 sul Marsiglia

Vince ancora il Psg, che supera in trasferta il Lens nell'appuntamento valido per la 18ª giornata di Ligue 1. Allo Stade des Mines - dove a causa della squalifica non è sceso in campo l'obiettivo Juve Kevin Danso - gli uomini di Luis Enrique si impongono con il risultato finale di 2-1. Un successo firmato Fabian Ruiz (59') e Barcola (86') e che si aggiunge ai 6 precedenti, considerate le sfide di campionato, Coppa di Francia, Champions League e il trionfo in Supercoppa contro il Monaco.