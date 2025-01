Stop De Zerbi in casa, Greenwood non basta al Marsiglia: Psg a +9

Pareggio casalingo per il Marsiglia di De Zerbi che al Velodrome non va oltre l'1-1, in rimonta, con lo Strasburgo . Al 23' Emegha sigla la rete che rompe l'equilibrio e permette agli ospiti di andare all'intervallo in vantaggio sul parziale di 1-0. Nel secondo tempo l'undici di casa prova a riportarsi in partita e ci riesce, al 68', con Greenwood che dagli undici metri segna l'1-1 che evita la sconfitta e chiude la partita. In classifica, con questo pareggio l'OM vede allontanarsi la capolista Psg , adesso distante 9 punti.

Ligue 1 , gli altri risultati

Al Raymond-Kopa l'Angers batte l'Auxerre 2-0. Prima frazione di gioco che sorride ai padroni di casa. Prima l'autogol di Diomande (18') e poi l'espulsione Osho (22') mettono infatti in discesa il match all'Angers che raggiungono l'intervallo sul risultato di 1-0 e in superiorità numerica. Nella ripresa l'Auxerre non riesce a riorganizzarsi e l'Angers cheiude la gara con la seconda rete di Lepaul (47'). Si è conclusa sul risultato di 1-1 la sfida tra Saint-Etienne e Nantes. Il primo tempo premia il Nantes che, al 14', trova la rete del vantaggio con Simon. Nella ripresa i padroni di casa provano a riportarsi in partita, e ci riescono nei minuti finali con la rete del definitivo 1-1 di Boakye, all'84'. Con un punto per parte, le due squadre agganciano il Rennes a quota 17 punti. Non vanno invece oltre l'1-1 Reims e Le Havre. Nel primo tempo il Reims si porta in vantaggio, al 26', con Munetsi. Nella ripresa il Le Havre reagisce e, al 67', si riporta in partita con il gol di Sangante che vale l'1-1 finale.