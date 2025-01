Kvara, assist al debutto ma il Psg non va oltre il pari col Reims   

PARIGI (Francia) - Debutto amaro per Khvicha Kvaratskhelia con il Paris Saint-Germain . L'ex Napoli parte titolare nella sfida contro il Reims 12° ma i parigini non vanno oltre l' 1-1 interrompendo a 4 la striscia di vittorie consecutive con il Marsiglia di De Zerbi (ora a -10) che ha domenica a Nizza la possibilità di recuperare punti. Kvara lascia subito il segno: suo l'assist per il gol dell'1-0 firmato da Dembele al 47' per il vantaggio dei parigini raggiunti, però, al 56' da Nakamura .

Si sblocca il Monaco e tiene dietro il Lilla

Dopo due pareggi e due sconfitte si sblocca il Monaco battendo in casa il Rennes per 3-2. Dopo essere andati all'intervallo sull'1-1 (Akliouche 15' e Nagida 45'+1) i monegaschi in 4 minuti fanno loro la partita con le reti al 52' di Biereth e al 56' di Golovin. Vano il gol di Gouiri al 67' per gli ospiti.

Vittoria preziosa per il Monaco che sale al 3° posto superando il Lilla: infatti la squadra di Genesio è stata sconfitta in rimonta a Strasburgo per 2-1 grazie alle reti di Adrey Santos ed Emegha arriva nell'arco di 4 minuti (70' e 74').