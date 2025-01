Il Marsiglia di Rabiot crolla contro il Nizza: De Zerbi ora è a -10 dal Psg

NIZZA (Francia) - Il Nizza festeggia la vittoria casalinga per 2-0 conquistata ai danni del Marsiglia di Roberto De Zerbi. Inizio deciso dei padroni di casa che impiegano solo sette minuti per portarsi in vantaggio con la rete di Guessand. Nella ripresa il Nizza preme il piede sull'acceleratore e, al 51', Cho firma il raddoppio per il definitivo 2-0. Brutto stop per l'OM (37 punti) che non approfitta del pareggio tra la capolista Psg e il Reims per accorciare le distanze rispetto ai parigini, sempre in vetta alla classifica e adesso a più 10 sul Marsiglia.