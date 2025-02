Tripletta Dembele, Ramos entra e firma la manita Psg: De Zerbi a -13

Torna a vincere il Paris Saint-Germain, che supera in trasferta il Brest con il finale di 5-2 recante la tripla firma di Dembelé (29', 57', 62') e quella doppia di Goncalo Ramos (89', 97') - l'attaccante portoghese è stato offerto ai bianconeri da parte di Mendes - . A segno per i padroni di casa, Del Castillo (50') e Ajorque (71'). Un risultato valido per la 20ª giornata di Ligue 1 e che consente alla formazione di Luis Enrique, che all’appuntamento precedente non era andata oltre l’1-1 con il Reims, di consolidare il primato in classifica con 50 punti e un distacco di ben 13 lunghezze sul Marsiglia di De Zerbi, che a sua volta ospiterà il Lione domenica 2 febbraio. Donnarumma e compagni - la permanenza a Parigi dell’ex portiere del Milan è tutt’altro che scontata - torneranno in campo martedì 4 per la sfida esterna contro il Le Mans valida per gli ottavi di finale di Coppa di Francia.