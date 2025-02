Rabiot trascina il Marsiglia: il Lione di Fonseca ko 3-2! De Zerbi a -10 dal Psg

Vittoria casalinga per il Marsiglia di De Zerbi che in rimonta batte 3-2 il Lione dell'ex Milan Fonseca , oggi al suo esordio. Accade tutto nel secondo tempo. Al 53', il Lione trova la via del gol per il momentaneo 1-0 con Tolisso. La reazione dei padroni di casa è quasi immediata e, al 61', Greenwood suona la carica per l'OM segnando l'1-1. Il pareggio rilancia l'undici di De Zerbi che tre minuti dopo ribalta il risultato con Rabiot. Lo svantaggio scuote il Lione che, al 72', dagli undici metri si riporta in gara con Lacazette. Gara chiusa? No, perchè il Marsiglia prova a vincerla e ci riesce con la rete di Luis Henrique all'85'. Si è concluso sull'1-1 il match fra Tolosa e Nizza : prima frazione di gioco positiva per il Nizza dove al 18' Laborde sblocca il risultato dagli undici metri. Nella ripresa il Tolosa prova a pareggiare i conti e ci riesce all'85' con il gol di McKenzie, che inchioda il risultato sul definitivo 1-1.

Rennes e Nantes ok

Giornata positiva per il Rennes che davanti al pubblico di casa batte 1-0 lo Strasburgo. Succede tutto nella ripresa con i padroni di casa che con Blas segnano il gol della vittoria al 90'. Sorride anche il Nantes che espugna 2-1 il campo del Reims. Ospiti propositivi nel primo tempo con Abline che al 42' firma il momentaneo vantaggio. La gioia però dura poco perchè in pieno recupero, al 46', lo sfortunato autogol di Castelletto riporta il risultato in parità. Nel secondo tempo il Nantes però si riprende il vantaggio con Mostafa Mohamed in gol al 70' che vale i tre punti. Chiude l'1-1 tra Angers e Le Havre: primo tempo senza reti ma con una espulsione per parte, quella di Rao Lisoa per i padroni di casa al 10' e quella di Sangante per gli ospiti al 16'. Nella ripresa il Le Havre sbocca il risultato Ayew al 73'. L'Angers tenta il tutto per tutto e, al 90', pareggia i conti con Hanin per il definitivo 1-1.