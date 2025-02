Rabiot segna ancora, il Marsiglia piega l'Angers. Poker del Lione di Fonseca  

Si conferma seconda forza della Ligue 1 il Marsiglia di Roberto De Zerbi che supera 2-0 l'Angers . OM secondo ma a -10 dal Psg uscito vincente dall'anticipo contro il Monaco con la prima rete con la nuova maglia per Kvaratskhelia . A trascinare i biancazzurri è invece l'ex Juventus Adrien Rabiot che va a segno per la seconda partita consecutiva dopo quello dello scorso turno contro il Lione. L'ex bianconero mette a segno la rete del vantaggio nella ripresa al minuto 69, per il raddoppio c'è il timbro di Maupay .

Poker del Lione di Fonseca

Poker vincente e prima vittoria dopo l'addio al Milan per Fonseca sulla panchina del Lione che, davanti al proprio pubblico, ha battuto 4-0 il Reims. La gara si sblocca nel primo tempo, con i padroni di casa che trovano la rete dell'1-0 con Tagliafico al 36'. Il Reims fatica a riorganizzarsi e nella ripresa il Lione ne approfitta con Tolisso, che al 68' sigla il raddoppio. Gli ospiti accusano il doppio svantaggio e, al 79', Cherki sfrutta il momento per firmare la rete del 3-0. La squadra di Fonseca non toglie il piede dall'acceleratore e in pieno recupero, al 93', Mikautadze inchioda il risultato sul definitivo 4-0. Sorriso per lo Strasburgo che davanti al proprio pubblico ha battuto 2-0 il Montpellier. Finisce 2-2 invece la sfida tra Auxerre e Tolosa.