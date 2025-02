"Scandaloso e vergognoso, forse c'è qualcosa contro di noi": sfogo Ravanelli

Grandi polemiche in Francia dopo l'ultimo turno di Ligue 1 che ha visto la sorprendente sconfitta del Marsiglia per 3-0 sul campo dell' Auxerre . Una partita fortemente condizionata da alcuni episodi arbitrali come il cartellino rosso ricevuo da Cornelius nel secondo tempo ed il calcio trasformato da Rocha Mendes Junior che ha permesso ai padroni di casa di raddoppiare al 77'. Delle decisioni contestate fortemente nel post partita da Roberto De Zerbi e da Fabrizio Ravanelli , consigliere del club francese.

Marsiglia, De Zerbi furioso: "Il rosso è stato uno scandalo"

Subito dopo la partita, Roberto De Zerbi ha espresso tutta la sua rabbia ai microfoni di Dazn nei confronti dell'arbitro Jeremy Stinat: "Abbiamo giocato male, loro sono stati meglio di noi. Ma il rigore a Quentin Merlin per me è chiaro. Il cartellino rosso poi... è uno scandalo. Non era pronto per la partita oggi. Non era tranquillo". Una rabbia giustificata dalla posizione in classifica, visto che grazie a questo passo falso il Psg avrà l'occasione di portarsi a +13, ipotacando di fatto il titolo già a febbraio.

Ravanelli: "Arbitraggio vergognoso, l'hanno visto tutti"

Anche Fabrizio Ravanelli, ex attaccante della Juventus e attuale consigliere del presidente del Marsiglia, ha criticato a Dazn l'operato dell'arbitro: "L'hanno visto tutti, l'ha visto la Francia. Stasera il signor Stinat ha fatto quello che voleva! È un arbitraggio scandaloso! Ha dato un cartellino rosso a Cornelius con un secondo giallo, è stato inaccettabile. Ha preso palla, l'hanno visto tutti. Eravamo già in una situazione difficile con il nostro capitano Balerdi che ha ricevuto due cartellini contro Angers e Rennes che non esistono. Non accettiamo questa situazione, vogliamo un arbitraggio equo. Non so se c'è qualcosa contro l'OM, ma ci sono state molte situazioni simili. E' una cosa che preoccupa un po' tutti, il club ed i tifosi. Ho detto all'arbitro che è stato un arbitraggio scandaloso, è stato vergognoso".